Ankara büyükşehir belediyesi'nden 'çocuk koruma evleri' açıklaması

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kanuna aykırı hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek ve hukuk içinde kalınarak çocuklarımızın istikbale en güzel şekilde hazırlanması sağlanacaktır. Şu bilinmelidir ki ne çocuklarımızı sokağa bırakacağız, ne de hukuku çiğneyeceğiz. Yasaların emrettiği gibi 'Konukevi' düzenine geçeceğiz ve çocuklarımızı sağlam yasal güvencelere kavuşturup başkaca hiçbir yapının tekeline bırakmayacağız" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Koruma Evleri'ni kapattığı ve 47 çocuğu sokağa attığı' haberlerinin yer aldığı bildirildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, bunun çamur siyasetinin bir tezahürü olduğu belirtildi.

2012 YILINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çocuk Koruma Evleri konusunda 2012 yılında Belediye Kanunu'nda değişiklik yapıldığı belirtilen açıklamada, belediyelerin çocuk koruma evleri açma yetki görevlerinin kaldırıldığı, belediyelerin bu amaçla çocuklar için sadece çocuk konukevi açabilecekleri şeklinde düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Yapılan değişikliğe karşın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk evlerinin, 'çocuk koruma evi' adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözü edilen uygulamanın mevzuata aykırı olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, denetim görevini ihmal ettiği görülen devlet kurumları yetkililerinin de sorumluluklarının olduğu açıktır. Konunun ehemmiyeti nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı ile 'konukevi' düzenine geçilerek çocuklarımızın faydalı bir ortamda geleceklerinin sağlanması için girişimlerde bulunmuş, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin durumdan derhal haberdar edilerek uygulamanın yasaya uygun bir çözüme kavuşması için çalışma başlatmıştır. Ailelerin yanında kalan çocuklarımıza yönelik Belediyemizce gıda, eşya, nakliye, taşıma personeli, teknik personeli desteği gibi kendi ayakları durmalarını sağlayacak sosyal yardım ve müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Konunun resmi muhatabı olan Bakanlıktan da gerekli desteğin sağlanması adına gerek Valilik kanalıyla ve gerek Başkanlığımız kanalıyla çalışmalar yürütülmektedir. Kanunsuzluğun, denetimsizliğin ve yetkisizliğin getirdiği bir trajedi karşısında Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok nettir: Söz konusu uygulamada yasaya aykırılık söz konusudur ve hiçbir çocuk sokağa bırakılmadan yasal çözüme gidilmektedir."

'KONUKEVİ' DÜZENİNE GEÇECEĞİZ'

Açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın mesnetsizce suçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, belediyemiz de hukuk çerçevesinde yönetilmektedir. Hiçbir yapının, hiçbir cemaatin, hiçbir ilişkinin hatırı yasalara tercih edilmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kanuna aykırı hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek ve hukuk içinde kalınarak çocuklarımızın istikbale en güzel şekilde hazırlanması sağlanacaktır. Şu bilinmelidir ki; ne çocuklarımızı sokağa bırakacağız, ne de hukuku çiğneyeceğiz. Yasaların emrettiği gibi 'Konukevi' düzenine geçeceğiz ve çocuklarımızı sağlam yasal güvencelere kavuşturup başkaca hiçbir yapının tekeline bırakmayacağız. Hem yetimin hakkını hem de milletin kaynaklarını koruyacağız. Sonuç olarak, çocuklarımızın üzerinden bir yandan siyasi kariyer planları yapanlar, bir yandan da hukuka aykırı bir konudan kendine pay çıkarmaya çalışanlar, daha önce de birçok kez tanık olunduğu gibi toplumun maşeri vicdanında kaybedecektir."



Kaynak: DHA