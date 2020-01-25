Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım - Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 9 araç ve 40 personel sevk etti.

25.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:05Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 9 araç ve 40 personel sevk etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama ve kurtarma ekipleri hazırlandı. İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı Elazığ'a gönderildi. İlk etapta toplamda 9 araç ile birlikte toplam 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapılmış oldu. bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası'nca 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ'a gönderildi. Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçlarla gönderildiği de belirtildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ, Ankara, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:53  Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesinden
12:53  İzmir Adliyesi'nden depremzedelere yardım kampanyası
12:58  Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,...
12:55  Depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye hazırlıkları
12:55  BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN
25.1.2020 12:57:06