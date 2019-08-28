Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hafriyat soruşturması: Kamu milyonlarca lira zarara uğradı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerinin 'belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması' nedeniyle soruşturma başlattı.

Eski belediye başkanı Melih Gökçek de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağı ifade edildi.

'BELEDİYE MİLYONLARCA ZARARA UĞRATILDI'

Kamuyu zarara uğrattığı ifade edilen yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında belediyenin müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Belediye kaynakları, yapılan sözleşmeler sonucunda hafriyat işinin Osmanlıspor'a verilmesinden dolayı belediyenin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtiyor.

TUNA VE GÖKÇEK GERİLİMİ

2 Ekim 2018'de bir önceki Belediye Başkanı Mustafa Tuna da A Haber televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Gökçek döneminde aylık 30 bin TL olan hafriyat gelirlerinin, kendi döneminde aylık 15 milyon TL'ye çıktığını söylemişti.

Melih Gökçek ise Tuna'nın "belediyenin hafriyat gelirleri" ile ilgili çıkışıyla kendisini "hırsız" ilan ettiğini açıklamıştı ve "Seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm" demişti.

OSMANLISPOR'A 100 BİN TL'YE VERİLDİ

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile Belediye şirketlerinden ANFA'ya aylık 30 bin TL'ye (yıllık 360 bin TL) verilmişti.

Ancak ANFA bu işi Osmanlıspor'a aylık 100 bin TL'ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdi.

TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gökçek'in işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor'a verdiği tarih olan Ağustos 2014'ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışması halen sürüyor.

Soruşturma kapsamında, inşaat ruhsatı alıp daha sonra iskan ruhsatı alan inşaat firması sahiplerinden döküm makbuzlarına ait bilgi ve belgeler de talep edilecek.