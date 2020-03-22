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Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sağlık Kabini" uygulamasını hayata geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bir hemşire ve bir sağlık teknisyeninin görev yaptığı "Sağlık Kabini" uygulamasını hayata geçirdi.

22.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:41
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bir hemşire ve bir sağlık teknisyeninin görev yaptığı "Sağlık Kabini" uygulamasını hayata geçirdi.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan "Sağlık Kabini"nde vatandaşlara acil sağlık hizmeti verilecek. Ankaralılar, Sağlık Kabini'ne gelerek ateş, kanda bulunan oksijen miktarı ve tansiyon ölçümü yaptırabilecek.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
Sağlık Kabini uygulamasını ilk kez Kızılay'dan başlattıklarını belirten Aslan, "3 noktada daha Sağlık Kabinlerini koyacağız. Sağlık Kabinlerinde mutlaka sağlık görevlileri olacak. Koronavirüsle ilgili en önemli belirtilerden birisi ateş yüksekliği. İsteyen tüm vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz. Vatandaşların kanda bulunan oksijen miktarları ile tansiyonları da ölçülecek." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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