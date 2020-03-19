Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım taleplerini telefon üzerinden alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım başvurularının koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle telefon numaları üzerinden yapılbileceğini bildirdi.Belediyeden sosyal yardım başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Belediyemize sosyal yardım başvuruları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalıklar oluşmasını engellemek ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile geçici süreyle sadece irtibat numaraları üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.Başvuruların, "0 312 322 45 47- 0 312 322 11 33 - 0 312 507 37 00" numaraları üzerinden yapılabilceği açıklamada kaydedildi.

Kaynak: AA