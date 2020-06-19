Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı
19.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:39
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını sürecinde 3 aydır kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan Ankara Sıhhiye Merkez Adliyesi ve Dışkapı Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda avukat, adliye personeli ve vatandaşlara maske dağıttı.

On binlerce maske dağıtıldı

Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş yerlerine yönelik maske dağıtımı devam ederken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu adliye binaları da unutulmadı.

Büyükşehir ekipleri tarafından Sıhhıye ve Dışkapı Adliyesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Ankara Barosu Genel Sekteri Avukat Kemal Koranel, Başkan Yavaş'ı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederken, maske dağıtımına katılan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal da şöyle konuştu:

"Covid-19 salgını ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla mücadele etmeye devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz maskeleri vatandaşlara her platformda dağıtıyoruz. Bir süredir adli ve idari personele haftalık 20 bin maske dağıtmayı sürdürüyoruz. Günlük olarak adliyeye gelen vatandaşlarımıza ise 15 bin maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Daha önce de adliye binasındaki odalara 200 adet el dezenfektanı dağıttık. Çalışmalarımız devam edecek ve bu salgını hep beraber yeneceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Haber

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