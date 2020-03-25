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Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi nedeniyle 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personelinin izinlerinin de aynı tarihe kadar uzatıldığını bildirdi.

25.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:08
Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi nedeniyle 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personelinin izinlerinin de aynı tarihe kadar uzatıldığını bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

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