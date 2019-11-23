Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi - Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi.

23.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:59Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi
Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi. ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2020 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek Meclis'e gelen Büyükşehir, EGO ve ASKİ 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin raporlar kalem kalem okunarak oylandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2020 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 150 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 422 milyon TL EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi ise 1 milyar 830 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. - ANKARA

Ankara, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:35 Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
21:35 Mazhar alanson öğretmenler için söyledi
21:33 EGM'den 'Öğretmenler Günü' mesajı
21:32 MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:39:44