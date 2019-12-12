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Ankara Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan şirket işçilerinden eylem

Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulaması nedeniyle işlerine son verildiğini belirten 88 şirket işçisi, belediye önünde tepkilerini dile getirdi.

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:38
Büyükşehir Belediyesinin uygulaması nedeniyle işlerine son verildiğini belirten 88 şirket işçisi, belediye önünde tepkilerini dile getirdi.
Belediyenin önceki dönemde muhtaç vatandaşlara yönelik özel bir şirket aracılığıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini kart sistemine dönüştürmesi nedeniyle işlerine son verildiğini iddia eden işçiler, ellerinde asgari ücret aldıklarını gösteren maaş bordrosu ve işsiz kalan personelin isim listesiyle belediye önünde toplanarak, yeniden işe alınma talebinde bulundu.
İşçiler adına konuşan Metin Yercer, il genelinde gıda yardımlarının kartla dağıtılmaya başlamasının ardından işsiz kaldıklarını belirtti.
Bağlı bulundukları şirketin hiçbir bilgi vermeden kendilerini işten çıkardığını öne süren Yercer, sadece ekmek parası peşinde olduklarını, aileleriyle mağduriyet yaşadıklarını ve işlerine yeniden kavuşmak istediklerini söyledi.
Uzun zamandır belediye adına çalıştıklarını ifade eden İbrahim Işıktaş ise Ankara'nın farklı noktalarına yardımlar yaptıklarını ve maaşlarının iddia edildiği gibi 10 bin lira olmadığını vurgulayarak, "Asgari ücretle çalışıyorduk. İşten çıkarılınca zor durumda kaldık. Belediyenin ve çalıştığımız şirketin kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz." diye konuştu.
İşçiler, açıklamanın ardından belediyeden ayrıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan şirket işçilerinden eylem

Asgari Ücret, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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