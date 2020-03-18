Ankara Büyükşehir Belediyesinde 'Kriz Yönetimi Merkezi' kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu.
18.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:55
Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu.
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Kaynak: Dunya.com
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