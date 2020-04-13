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Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı.

13.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:28
Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı
Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya , Elmadağ ve Kahramankazan 'da yoğun bir şekilde asfalt ve yeni yol açım çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tüm ilçelerinde asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açımı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Beştepe Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde 350 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Çankaya Yaşamkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı köprü yan yol genişletme 120 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi 2427. Cadde ile Yaşamkent Köprülü Kavşak bağlantısı 150 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Mamak Battalgazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde 1 kilometre ve 2 metre asfalt-çizgi çalışmasını, Gölbaşı Şafak Mahallesi Tek Yol Caddesi'nde 150 metre asfalt ve çizgi çalışmasını, Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 1 kilometre asfalt ve çizgi çalışmasını ve Kahramankazan Saray Mahallesi 346. Cadde'de 300 metre asfalt ve çizgi çalışmasını tamamladı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kahramankazan Saray Mahallesi'nde 222140-3530 adalar arasında 2 bin 600 metrelik imar yolu açım çalışmasının 450 metresini tamamlarken, kalan kısmı için çalışmalara devam ediyor. Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250. Cadde'de 2 kilometre 700 metre asfalt çalışmasını tamamlayan belediye ekipleri, 2 kilometre 100 metre asfalt serimi çalışmasına iki serim ekibiyle devam ediyor. Elmadağ Bülent Ecevit Caddesi-Arif Çalış Caddesi - Şehit İbrahim Göçen Caddesi'nde toplam 3 kilometre 300 metre bütümlü temel çalışması tamamlanırken, binder çalışması ise sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramankazan, Çankaya, Güncel
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