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Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

08.08.2019 14:14 Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bayram süresince EGO otobüslerinin ücretsiz olacağı, belediye bünyesinde çalışan personelin 7/24 mesai yapacağı bildirildi.
Açıklamada, zabıta ekiplerinin başta Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) olmak üzere gıda satış noktalarında denetim yapacağı, Kent Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kurban kesim alanlarını denetleyeceği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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