Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediyesinden haksız işten atılan 10 işçi geri döndü - Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesinden haksız işten atılan 10 işçi geri döndü

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 Eylül 2019'da haksız yere işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine yeniden başladığını bildirdi.

12.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:20Ankara Büyükşehir Belediyesinden haksız işten atılan 10 işçi geri döndü
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 2019'da haksız yere işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine yeniden başladığını bildirdi.
Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek başladı.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"Sayın Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler."
Üyelerinin haklarını koruyacaklarını aktaran Toruntay, hep birlikte üretip ülke ekonomisine katkı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ankara, Eylül, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor
14:47 Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti
14:47 Başkan Özlü teşkilatı ile bir araya geldi
14:52 Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
14:52 Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "UTP ile suç oranları büyük oranda azaldı"
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:53:35