Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim - Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri başta olmak üzere kentte yaşayan hayvansever vatandaşlar için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.

18.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:48Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri başta olmak üzere kentte yaşayan hayvansever vatandaşlar için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim kapsamında, katılımcılara yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, hayvan refahı, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve hayvan ekolojisi hakkında bilgi verilecek.
Eğitime katılmak isteyenlerin, 4 adet resim, ikametgah belgesi ve nüfus sureti (Nüfus cüzdanı fotokopisi) ile 20 Aralık Cuma gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçeyle başvuru yapması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda 2 gün, ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52 BM binasındaki "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisi - Haber
15:52 Gülnar'da yangın tatbikatı - Haber
15:52 Yalova'da 108 kilo 950 gram Afyon sakızı ele geçirildi - Haber
15:51 Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Haber
15:46 Türkiye'de ilk, hayata geçirilen proje ile adliye koridorlarında mübaşir sesi son buldu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haber
18.12.2019 15:53:05