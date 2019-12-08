Ankara Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, organik tarımı desteklemek amacıyla Ulusal Tohum Takas Merkezi ile "Tohum Takas Etkinliği" düzenledi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tohum Takas Etkinliği"ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen gönüllüler katıldı. Gönüllülerden oluşan Ulusal Tohum Takas Merkezi'nin (UTTM) üyeleri, kendi yetiştirdikleri yerli tohumları birbirleriyle takas ettiler. Büyükşehir Belediyesinin yerli tohumların korunması için destek vermeyi sürdüreceğini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Ülkemizin tükenmeye yüz tutan zenginliklerini bir araya getirmek isteyen, şahsi hiçbir menfaati olmayan, ülkesine ve tarihine sahip çıkmak isteyen tohum gönüllülerimizle bir araya geldik. Bu platformda toplanan insanlar ata tohumlarına sahip çıkma, çoğaltma ve bu tohumları paylaşma konusunda emek veriyor. Bu torunlarımızın torunları için umut verici. Ülkemizin zenginliklerini korumak için el ele vermeliyiz. Üretmeden kalkınmak mümkün değil. Buraya tohum takası için gelenler kendi imkanlarıyla geldi. Bu önemli hareket tabiatı ve ülkeyi sevmenin çok somut bir ifadesidir" dedi.



Atalarından kalan tohumları yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için bu buluşmaların çok etkili olduğunu kaydeden Ulusal Tohum Takas Merkezi kurucusu Ali Özırmak ise, "2012 yılında yerel tohumların yaşatılması için bu grubu kurduk. Çeşitli illerden gelen üyelerimiz var. Gönüllülere bugün hem eğitim verilecek hem de tohum takası yapacağız. Bize bu konuda katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi.



Etkinliğe katılanlara organik tarım ürünleri ikram edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA