Ankara Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadeleye destek
Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.
28.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:40
Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceğideğerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.
Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.
Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve budönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.
Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.
Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve budönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.
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Kaynak: AA