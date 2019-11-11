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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok birimiyle Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine katılarak destek verdi.

11.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:26Ankara Büyükşehir Belediyesinden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine destek
Büyükşehir Belediyesi birçok birimiyle Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine katılarak destek verdi.

Ankara İtfaiyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliği ile "Maskemi takarım farkındalık oluştururum" sloganıyla maske taktı. LÖSEV okullarında tedavisi biten ve devam eden 160 öğrenci için yangın söndürme tatbikatı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklar için ayrıca K9 köpek gösterisi ve binadan bayraklarla iniş etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, "Çocuklara bir farkındalık oluşturmak amacıyla hem spot bilgiler verdik hem de K9 köpek gösterisiyle eğlenmelerine vesile olduk. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bizim için çok önemli. Biz de her zaman Ankara İtfaiyesi olarak canımızla kanımızla her zaman çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Bir destek de hanımlar lokali üyelerinden

Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Hanımlar Lokali üyesi yaklaşık 50 kadın da LÖSEV tarafından başlatılan farkındalık etkinliğine "Lösemi değil, sevgi bulaşıcıdır" sloganıyla maske takarak destek sağladı.

LÖSEV Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras, Büyükşehir Belediyesinin birimleriyle verdiği desteğe teşekkür ederek, "Türkiye genelinde fabrikada çalışan işçiden kışladaki askere, emniyet güçlerinden tüm üst düzey bürokratlara kadar hepimiz maske taktık ve lösemili çocuklarımız ve yetişkin kanser hastalarımız için bir farkındalık oluşturduk. Amacımız o çocuklarımızın ve yetişkin kanser hastalarının arkasında bir güç, bir dayanak olduğunu onlara gösterebilmekti" dedi.

Hafta kapsamında etkinliğe destek veren Hanımlar Lokali üyelerinden Gülser Akdağ, "Kardeşim lösemiydi, onun için bu konuya son derece duyarlıyım. 2,5 aylık tedavi sonrası onu kaybettik. Lösemiye karşı bilinçli değildik. İlik bağışı çok önemli. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum" derken, Hüzün Gökçe de, "Öncelikle ailelere destek vermeliyiz. Çocuklara yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Lütfen hepimiz ilik bağışında bulunalım" sözleriyle destek çağrısında bulundu.

EGO sporcuları farkındalık için yürüdü

EGO Kulübü de Ankara'da düzenlenen "Farkındalık Yürüyüşü"ne katılarak destek verdi. EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve 500'e yakın EGO Spor Kulübü sporcusu maske takarak meşalelerle Milli Kütüphane'den Anıtpark'a kadar lösemili çocuklarla birlikte yürüdü. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, LÖSEV, Güncel

Kaynak: İHA

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