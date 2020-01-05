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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Polatlı'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Polatlı'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama yapıldı.

05.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:05 Ankara Büyükşehir Belediyesinden Polatlı'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama
Büyükşehir Belediyesinden 'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Polatlı ilçemizde yaşanan su kesintisi, ilçeye giden ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiştir. Yaşanan arıza boyunca ilçeye tankerlerle su takviyesi yapılmış ve 24 saat esasına göre aralıksız çalışan ekiplerimizin müdahalesiyle 40 saat sonunda arıza giderilmiştir" denildi. "Yeni hattın yapılmaması nedeniyle Polatlı'ya yıllardır temiz su temini sağlanamamakta, mevcut hatlardaki bu yıpranma nedeniyle yıllardır arızalar yaşanarak uzun süreli su kesintileri yaşanmaktadır" diye devam eden açıklamada, Polatlı'ya öz kaynaklarla İvedik'ten tatlı su götürmek ve yeni su hattını mevcut imkanlar dahilinde en kısa sürede tamamlamak için çalışmalara başlandığı kaydedildi. - ANKARA

Polatlı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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