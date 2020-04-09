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Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Sanal Sergi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverler için "Sanal Sergi" uygulamasını hayata geçirdi.

09.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:18
Ankara Büyükşehir Belediyesinden
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverler için "Sanal Sergi" uygulamasını hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının başlattığı çalışmada, sanatseverler sergi salonuna gitmeden istedikleri tabloları internet üzerinden görebilecekler.
"Sanal Sergi" uygulamasıyla, Ankara Kadın Ressamlar Derneğine üye 50'ye yakın sanatçıya ait toplam 127 karma eser, belediyenin internet adresinden sergileniyor.
Açıklamada, daha önce Viyana, Bratislava, Bişkek, Paris ve Madrid'de sergilenen resimlerin, salgın bitene kadar 7/24 dünyanın her yerinden internet ortamında görülebileceği aktarıldı.
Kadın Ressamlar Derneği üyesi sanatçıların eserleri
SERGİ SALONU EVİNİZDE
Elektronik ortama taşınan resimler Büyükşehir Belediyesi internet adresinde sergilenmeye başladı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın Ankara Kadın Ressamlar Derneği iş birliğiyle hazırladığı resimler internet ortamında Başkentli sanatseverlerle buluşurken, sanatçıların eserlerinin yer aldığı birbirinden güzel tablolar sergi salonuna gitmeye gerek kalmadan vatandaşların evine taşınmış oldu.
SANAT İYİLEŞTİRİR
Ankara Kadın Ressamlar Derneğine üye 50'ye yakın sanatçıya ait toplam 127 eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde (www.ankara.bel.tr) sergilenirken, #sanatiyileştirir ve #sanatevinizde sloganı ile hazırlanan karma resim sergisi sanatseverlerden de tam not aldı.
Daha önce Viyana, Bratislava, Bişkek, Paris ve Madrid'de de sergilenen resimler bu kez sanal ortamda koronavirüs salgını bitene kadar 7/24 dünyanın her yerinden internet ortamında görülebilecek.
NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi. Görüntüler ise "FTP" adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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