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Ankara Büyükşehir Belediyesinin hedefi günlük 100 bin maske üretmek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kurduğu tekstil atölyesinde günlük ortalama 100 bin maske üretmeyi hedefliyor.

25.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:30
Ankara Büyükşehir Belediyesinin hedefi günlük 100 bin maske üretmek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kurduğu tekstil atölyesinde günlük ortalama 100 bin maske üretmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında iş kaybına uğrayan, iş yerini kapatmak durumunda kalan terzi ve tekstil işçileri ile ortak bir proje hazırlandı.
Bu kapsamda terzi ve tekstil işçileri için Ankara Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde bir atölye kuruldu.
Maske üretimi ile terzilerin bütçesine de destek sağlanması amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, atölyede maddi durumu iyi olmayan vatandaşların günlük maske ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.
Koronavirüsün toplum sağlığına etkisini en aza indirmenin önemli faktörlerinden birinin maske üretimi olduğuna dikkati çeken Ünsal, şunları kaydetti:
"Hem maske üreteceğiz hem de salgından dolayı işini kaybeden ya da dükkanını kapatmak zorunda kalan terzi esnafımıza destek olacağız. 50 terzi esnafımızla üretime başladık. Kısa süre içinde 100 terzi ile üretimimizi devam ettirmeyi ve günlük ortalama 100 bin maske üretmeyi hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda ikinci bir makineyi daha devreye sokarak kapasitemizi 250 bin civarına ulaştırmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel , Haber
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