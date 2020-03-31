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Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "6 Milyon Tek Yürek" sloganı ile başlattığı bağış kampanyasından sağlanacak gelirlerden gıda ve nakit yardımı olarak faydalanmak isteyen 95 bin 930 kişinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

31.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:34
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "6 Milyon Tek Yürek" sloganı ile başlattığı bağış kampanyasından sağlanacak gelirlerden gıda ve nakit yardımı olarak faydalanmak isteyen 95 bin 930 kişinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bağışların nerelerde kullanıldığı yönünde günlük olarak bilgilendirme yapılacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"6 Milyon Tek Yürek dayanışma kampanyamıza 81 bin 268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur. İşini kaybetme gerekçesiyle de 14 bin 662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır.
Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 150'si engelli çalışan 775 simitçi esnafımıza ilk etapta 500'er lira maddi ve gıda desteği başladı. Dayanışmanın güzelliğini birlikte yaşayacak, bağışlarınızın her kuruşunun hesabını vereceğiz."
EGO otobüs şoförlerinden kampanyaya destek
İş insanlarından sanatçılara, öğretmeninden sporcusuna kadar binlerce insanın bağışta bulunduğu kampanyaya, EGO otobüs şoförlerinin de aralarında topladıkları 20 bin 947 lira ile katıldığı öğrenildi.
Belediyenin yardımlarından yararlanmak isteyenler, "Başkent Mobil" uygulaması, "Başkent 153" telefon hattı veya belediyenin internet sitesindeki "Dayanışma Platformu" sayfasından başvurabilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Twitter, Ankara, Güncel
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