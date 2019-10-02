Haberler » Güncel » Haber

Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

02.10.2019 16:50Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Hayvan hakları konusunda Ankara'da ilk kez bir çalıştay düzenleyerek tüm paydaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 5 Ekim Cumartesi günü de Seğmenler Parkı'nda hayvanseverleri bir araya getirecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Seğmenler Parkı'nda 10.30-18.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Başkentliler hayvanlarla iç içe zaman geçirme imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak etkinlik için sivil toplum kuruluşları kurulacak stantlarda hayvanlarla ilgili malzeme ve ürün satışı da yapabilecek. Satış gelirinin hayvanlar yararına kullanılacağı stantlar için STK'lar, 3 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesine online stant başvurusunda bulunabilecek.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvanlarla sağlıklı temas kurmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte önemli bilgilendirmeler de yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu farkındalık oluşturacak etkinlikte Kent Orkestrası konser verecek. Yüz boyama etkinliği ile çocuklar hem eğlenecek hem de gün boyu hayvanlarla vakit geçirecek. Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde ayrıca uluslararası köpek eğitmeni Tarkan Özvardar'ın köpek gösterisi yer alacak. - ANKARA

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:39 İtfaiyeden güvercin operasyonu - KIRKLARELİ
19:39 Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı
19:38 Paris'te polisler gösteri düzenledi
19:35 Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
19:34 Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki...
19:34 Şanlıurfa'da kayıp kişi bulundu
19:34 Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı