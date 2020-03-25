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ANKARA Çamlıdere'de caddeler dezenfektan ile yıkandı

Çamlıdere'de caddeler dezenfektan ile yıkandıANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

25.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:13
Çamlıdere 'de caddeler dezenfektan ile yıkandı
ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Çamlıdere'de koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokak, cadde ve mahallelerde temizlik çalışması yapıldı. Belediye işçileri tarafından iki gün arayla ilçe dezenfekte edilerek yıkanıyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can temizliğin önemine vurgu yaparak "İlçemiz zaten çok temiz bir ilçe ancak bu günlerde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli sokakları yıkıyoruz. Caddeler ve mahalleler dezenfekte ediliyor. Köylere giderek buraları da dezenfekte ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
ANKARA Çamlıdere’de caddeler dezenfektan ile yıkandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çamlıdere, Güncel

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ANKARA Çamlıdere'de caddeler dezenfektan ile yıkandı

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