Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

Çarşının merdivenlerinde ölü bulunduANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu.

29.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:57
Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu
ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin Osman Y.'ye ait olduğu tespit edildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda bulunan 100'üncü yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşının merdevinlerinde bir erkeğin oturur halde hareketsiz durduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ceset üzerinde kimlik tespiti için inceleme yaptı. Cesedin, Osman Y.'e ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Osman Y.'nin, yüzünde maske ve yanında yemek kabı olduğu görüldü. Osman Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
İsveç’ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Son Dakika: Türkiye’de 29 Nisan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Haberler››Güncel››ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Günün Özeti - Haber 20:04: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini aştı. - Haber 20:04: Lübnan Başbakanı: "İnsanları orduyla karşı karşıya getirmek kirli bir planın göstergesidir" - Haber 20:03: Rusya'dan gelen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı - Haber 20:02: Kuşadası Ülkü Ocakları Ramazan paketi dağıtıyor - Haber 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler 19:55: Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi - Haber 19:11: Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti - Haber 18:13: İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum - Haber 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin