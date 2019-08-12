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Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı ANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir minibüsünde karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

12.08.2019 19:21
Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı
Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı ANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir minibüsünde karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Kuzey Çevre Yolu Pursaklar mevkii girişinde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 37 SK 695 plakalı, içinde çocuklarında olduğu 16 yolcu bulunan minibüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün içindeki yolcular araç dışına savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişinin 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri yapılan 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 3 yolcu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı

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Kaynak: İHA

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