Haberler » Güncel » Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı - Haber

Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldıANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

21.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:15
Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
ANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:00  Falette tribünde
21:58  Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
21:56  İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
21:55  Irak'ta hükümet karşıtı protestoların bilançosu: 2 günde 10 ölü
21:54  Tayland hükümeti, ayrılıkçı isyancılarla yeniden masaya oturdu
21.01.2020 22:09:12