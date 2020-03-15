ANKARA CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildiCHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
15.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:29
CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, genel merkez binasında ilaçlama yaptı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında, özellikle yoğun kullanılan noktalar titizlikle temizlendi.
CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, genel merkez binasında ilaçlama yaptı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında, özellikle yoğun kullanılan noktalar titizlikle temizlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı