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Ankara chp'li ince, kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştüCHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.

13.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:37
CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.
CHP'li İnce, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İnce, açıklama yapmadan partiden ayrıldı. Ancak, basın mensuplarının sorusu üzerine İnce, "Benim sayın genel başkanla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşekkür ederim" diyerek, partiden ayrıldı.
Ankara chp'li ince, kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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