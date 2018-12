Ankara CHP'li Salıcı: İşbirliği İyi Parti, Sp ve Sandıkta CHP'yi Destekleyeceklerle Kurulmalı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:25



CHP'li Salıcı: İşbirliği İYİ Parti, SP ve sandıkta CHP'yi destekleyeceklerle kurulmalıCHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükselten, kendi insanının refahını arttıran bir noktaya gitmesine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir işbirliğinin sadece İYİ Parti ile değil Saadet Partisi (SP) ile ve sandıkta CHP'yi destekleyecek bütün vatandaşlarla bu sürecin kurulması gerekiyor" dedi.CHP'li Salıcı, yerel seçimlere yönelik yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Salıcı, belediye başkan adaylarının parti meclis toplantısı yetki kurulunda konuşularak karara bağlandığını kaydetti. Salıcı, "Bu şekilde de karara bağlayan tek parti herhalde CHP'dir. Adaylarını konuşarak, tartışarak, örgütüyle görüş alışverişi içinde bulunarak, bazen eğilim yoklaması yaparak, bazen anket yöntemini kullanarak; ama sonuçta kurullarında bunu konuşan tek parti CHP. Dolayısıyla 6 Aralık'ta yapacağımız toplantıda belediye başkan aday adayı olan arkadaşlarımız da artık aday olmuş olacaklar" dedi.'İŞBİRLİĞİNİN İYİ PARTİ, SP, CHP İLE KURULMASI GEREKİYOR'İYİ Parti ile devam eden görüşmelere değinen Salıcı, şöyle konuştu:"Görüşmeler şu an gayet iyi niyetli bir biçimde devam ediyor. Ama henüz sonuçlanmış değil. İYİ Parti'deki arkadaşlarımızın da sürece olumlu katkıları var. CHP'den görüşmeye katılan arkadaşlarımızın da gayet olumlu katkıları var. Burada amaç belediye başkanının sadece kim olacağı, hangi partiden seçime gireceği değil. Türkiye şu an siyasi olarak dar boğaza girmiş durumda. Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde demokrasi standartlarını yükselten, kendi insanının refahını arttıran ve daha iyi hizmet veren bir noktaya gitmesine ihtiyaç var ki şuanda ki iktidar bu ihtiyaçlara cevap veremiyor. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir işbirliğinin sadece İYİ Parti ile değil SP ile ve CHP'ye gönül veren, sandıkta CHP'yi destekleyecek bütün vatandaşlarla bu sürecin kurulması gerekiyor."'SP İLE DİRSEK TEMASI VAR'SP ile bir dirsek teması olduğunu vurgulayan Salıcı, "Dirsek teması doğru bir tanımlama oldu. Amacımız; 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy vermeyen kesimler var. Ama bugün soğanı 7 liradan yiyorlar, patatesi 4,5-5 liraya alıyorlar. Domatesten zaten umutlarını kestiler. Asgari ücret değişmiyor; ama doğalgaza, elektriğe, benzine, hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli her türlü ihtiyaca zam geliyor. Şimdi 24 Haziran'da AK Parti'ye oy vermiş ya da onun ortağı MHP'ye oy vermiş veya başka bir siyasi partiye oy vermiş yurttaşlarımız, eğer bugün anketlerde çok yüksek oranda kararsız çıkıyorlarsa vermiş oldukları oylarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar demektir. Biz vatandaşlarımıza el uzatacağız. 'Kime oy verdin' demeyeceğiz. 'Gel seçenek CHP, CHP'li belediyeler size daha iyi bir yaşam imkanı sağlayacak, ekonomik koşullarınızı da daha iyileştirecek, sizin iş bulma imkanlarınızı da arttıracak' diyeceğiz. ve bu süreçte bu şekilde düşünen yurttaşlarımızın oylarına talip olacağız. Bunun adına biz 'sandıkta ittifak' diyoruz. Siyasi partilerle görüşüyoruz; ancak masa başında yapılan hiç bir şey sandıkta yapılandan daha kıymetli değildir. Sahada yurttaşlarımızın gönlünü almak, onların oylarını almak bizim için öncelik" diye konuştu.Salıcı, İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'ye destek vereceği, CHP'nin de Mersin gibi illerde İYİ Parti'yi destekleyeceği iddialarıyla ilgili ise, "İki parti arasında yapılan görüşmenin içeriğini basınla paylaşmaya başlarsanız o işbirliği yerine gelmiyor demektir. ya da o işbirliğinde bir güvensizlik ortaya çıkıyor demektir. Dolayısıyla biz iki partinin iyi niyetli bir şekilde Türkiye'nin iyiliğine yürütmüş olduğu sürecin parti kurulları ve görüşmeciler arasında kalmasının ve sonucun tüm kamuoyuyla paylaşılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz" dedi.'TAKVİMDEN DAHA KIYMETLİ OLAN DOĞRU ADAY'Salıcı, "Büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ise, "6 Aralık'taki parti meclisinden sonra biz ayda bir ya da iki kere parti meclisi yapmak durumunda değiliz. Daha önce de parti meclisi yapabiliriz. Burada önemli olan hazırlıkların tamamlanmış olması. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra o işin gidişatına göre ortaya çıkacak bir durum. Dolayısıyla da bizim için önemli olan doğru aday. Ne zaman açıklandığından daha doğrusu doğru adayın, CHP'nin dışındaki kesimlerden de oy alabileceğini bildiğimiz adayın adaylaşması. Onun için takvimden daha kıymetli olanı kimin hangi anlayışla adaylaşacağı" diyerek cevap verdi.