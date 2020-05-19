ANKARA CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozelesine karanfil bıraktı.

ANKARA CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:56
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozelesine karanfil bıraktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Anıtkabir ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer, Grup Başkanvekili Levent Gök ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve milletvekilleri eşlik etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Anıtkabir'den ayrıldı.
BAZI VEKİLLER ANITKABİR'E ALINMADI
CHP heyeti, Anıtkabir'e giriş yaptığı sırada ismi daha önce belirtilmeyen Ankara Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz gibi isimler, görevliler tarafından engellendi. Anıtkabir Komutanlığı görevlileri ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
Ayrıca, Anıtkabir'e yakın mahalledeki evlerde oturan vatandaşların saat 19.19'da balkonlarına çıkıp, alkış yaparak Türk bayraklarını salladığı görüldü.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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