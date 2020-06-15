ANKARA CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştu

CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştuCHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

15.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:07
CHP'liler, 'Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde buluştu
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıldönümü nedeniyle yaklaşık 200 partili, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. Partililer, 'hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Parti midibüsüne çıkarak grup adına açıklama yapan İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, adalet yürüyüşünün 3 yıl önce CHP Ankara İl Başkanlığı önünden başladığını hatırlatarak, herkes için adalet istediklerini söyledi. Akıllı, "Bizler geçimde adalet istiyoruz. Bir çocuğun yatağına aç girmemesini istiyoruz. Milyonlarca işsizin umudunun yeşermesini istiyoruz. Adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. 17 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye'de adaletten söz edebilir misiniz? Devlet yönetiminde adalet istiyoruz. Yasama, yargı ve yürütmenin birbirlerine karşı tam bağımsız olmasını istiyoruz. Eğitimde adalet istiyoruz. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, fırsat eşitliğinin olduğu bir düzen istiyoruz. Hayatın her alanında adalet istiyoruz" dedi.
Öte yandan, basın açıklamasının yapıldığı alanda toplanan partililerin koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem aldığı; ancak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. ANKARA CHP’liler, ’Adalet Yürüyüşü’nün yıl dönümünde buluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Hikmet Akıllı, Ankara, Güncel, Haber

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