07 Aralık 2018, 10:01
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Ankara CHP'nin 11 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu 1

CHP'nin 11 belediye başkan adayı daha belli olduEdirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye Başkan...

CHP'nin 11 belediye başkan adayı daha belli oldu

Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı, Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın, Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak, Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Eskişehir,Recep Gürkan,Cumhuriyet Halk Partisi
07 Aralık 2018 Cuma 10:01