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Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

02.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:02

Çin'de koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile 'ya getirildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

14 GÜN BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.

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Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

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Kaynak: DHA


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