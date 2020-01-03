Haberler » Güncel » Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat' - Haber

Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'

'Çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Hamile kalındığı zaman değil, kalmadan önce aslında ebeveynlerin sigarayı bırakmasına karar vermesi gerekiyor.

03.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:42
'Çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Hamile kalındığı zaman değil, kalmadan önce aslında ebeveynlerin sigarayı bırakmasına karar vermesi gerekiyor. Hatta çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için bir fırsat gibi de değerlendirilebilir dedi.
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili 3 türlü etkininin söz konusu olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin '1'inci el içicilik' denilen kişinin sigara kullanması olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, sigara dışında nargile, puro ve pipo kullanımının da yer aldığını kaydetti. Diğerinin '2'nci el içicilik' yani 'pasif içicilik' olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlhan, Ortamda birisi içiyorsa, ev, iş yeri veya toplu taşıma aracı olabilir; diğer kişiler de maruz kalıyor. Kişi içmese bile sigaranın dumanındaki zararlı maddelere maruz kalmış oluyorsunuz. Bir diğer etki ise, '3'üncü el içicilik\
Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'

Gazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10   "Bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır" - Haber
10:10   İki aracın çarpışma anı kamerada - Haber
10:10   Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
10:10   Doğu'daki 3 ilde 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haber
10:05   Şehir merkezinde sera sayısı artıyor - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:13:16