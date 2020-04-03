Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANKARA Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak (2)AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILINDIDiyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

03.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:31
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak (2)
AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILINDI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Çok az sayıda kişinin katıldığı namazı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin kıldırdı. Şahin, namaz öncesi, 'Berat Gecesi: Af ve Arınma Vesilesi' başlığıyla okuduğu hutbede, "Önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat gecesi, günahlarımıza tevbe etme, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir" dedi. CAMİLER BERAT GECESİ DE KAPALI
Osman Şahin, insanlığın tarih boyunca zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, "Bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin" dedi. Şahin ayrıca Berat Gecesi'nde de camilerin kapalı olacağını hatırlatarak, vatandaşın evlerinde aileleriyle ibadetlerini sürdürmesi tavsiyesinde bulundu. ANKARA Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Osman Şahin, Güncel

Haberin Videosu :

ANKARA Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı Haberler
Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı - Haber 18:32: Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Cumhurbaşkanlığı makamı Türk milleti ve devletini temsil eder" - Haber 18:32: "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişi devam ediyor - Haber 18:31: BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ - Haber 18:30: LGS kılavuzu yayımlandı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 17:36: "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız - Haber 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber