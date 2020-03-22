ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında...
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu.
22.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:11
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel