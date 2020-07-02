ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gittiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.

02.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi. ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Katar, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Çin, ülke şirketlerini hedef alan Hindistan'ı "ayrımcı uygulamaları düzeltmeye" çağırdı - Haber 13:47: Türk Okçuluğu, "12 Adımda Okçuluk" kitabıyla dünyaya anlatılacak - Haber 13:46: Motosiklet kazasında ölen çiftin soruşturması;  minibüs şoförünün 15 yıl hapsi istendi - Haber 13:46: Son dakika güncel: TOKAT Gelinliklere uygun maske tasarımı yapıyorlar - Haber 13:45: Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi - Haber 13:24: Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek - Haberler 12:52: Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı - Haber 11:54: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor - Haber 23:04: Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu - Haber 19:10: Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur - Haberler