Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki Tren Kazasına İlişkin, "Soruşturma Kapsamında İlk...

13 Aralık 2018 Perşembe 15:20



13 Aralık 2018 Perşembe 15:20

IHAAW151403-ASA/13-12-2018- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır" açıklamasını yaptı. 13.12.2018 15: 14: 03 TSINNNN - ANKARA