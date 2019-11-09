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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

09.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:54

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019'daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, verilen beraat kararının gerekçeli kararını yazdı. Kararda, Yeter'in üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, örgütle bir bağının olmadığını söylediği belirtildi. Yeter'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve hesabın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı öncesi açıldığının tespit edildiği kaydedilen kararda, çağrı sonrası 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında hesapta artışın olmadığı, 2014 yılı Mart ayında ise bakiyede artış meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Yeter'in hesabındaki parayı Bank Asya'nın 29 Mayıs 2015'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra da muhafaza ettiği, örgüt üyelerinin ise bu dönemde hesapta bulunan paralarının tamamını çektiklerine vurgu yapıldı. 22 Temmuz 2016'ya kadar "yasal bankacılık" faaliyetlerine devam eden Bank Asya'da gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin "örgütsel faaliyet" ya da "örgüte yardım etmek" kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Bülent ArınçBülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı

Bülent Arınç, Başsavcı, Ankara, Politika, Güncel


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