CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklinde paylaşım yapan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"BU HAKSIZ BİR SAVAŞTIR"

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine PKK/YPG'li teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tanrıkulu tepki çeken paylaşımında, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

"T.C HÜKÜMETİNİ ALENEN AŞAĞILAMA SUÇU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12.10.2019 tarihinde, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Lice'de 27 Mayıs 1963'te doğdu. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat'tır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1985 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. Tanrıkulu Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilir.