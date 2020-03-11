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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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