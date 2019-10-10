Haberler » Güncel » Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP'li vekillere soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP'li vekillere soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, HDP 27.

10.10.2019 11:00Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP'li vekillere soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 flaş
12:05 Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
12:05 Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı
12:05 flaş
12:00 Gar katliamını anma etkinliğinde HDP-CHP gerginliği
12:00 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'da Eğitim Fuarı'nı gezdi
12:04 Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla...
10.10.2019 12:06:08