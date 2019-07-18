TRT çalışanlarına Karlov suikastı operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.