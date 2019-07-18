18.07.2019 09:30
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TRT çalışanlarına Karlov suikastı operasyonu! Gözaltılar var

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1'i eski, 6 TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

TRT çalışanlarına Karlov suikastı operasyonu! Gözaltılar var
Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

YORUMLAR (7)
VATANDAŞ: Türk Devleti unutmaz, uyumaz. Sen hainliğini yaparsın yırttım yanıma kaldı dersin yıllar da geçse bir gece hiç ummadığın anda kapın çalınır ve yaptıklarının hesabını verirsin.
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OSCAR: ne alaka, herseyi oraya bagliyorsunuz, dingiller de inaniyor, yuh sisin gibi mallara
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11 8
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YADİGAR BAL: Asıl yuh sana asıl malda sensin. 96 ayterfi edemez olan yandaşları tergi ederken namuslu devlet ve millet sevdalıları malesef mahkeme kağılarında hak arayışına mecbur edildi. Kendinden kıdemsiz emrine verdiler. Devlet daireleri laşkalaştı. Hala onları müdafa ediyorsan bu şu demektir. Sende onlardansın demek olmazmı?
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ALOİS: bunda ne sorun varki adamlar görevini yapmış tabiki yayınlanacak
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7 8
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OSMAN KARTAL: yayın yapılması , örnek teşkil etmesidir
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6 6
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ADALET: çok agır işliyor
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16 5
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KİM KİM: Adalet ağır işlemiyor batıda böyle şeyler anında halledilir kim kim değildir diye bakmazlar hapiste anlaşılır kim kimdir tıpkı savaşlarında olduğu gibi hepsini öldürürler sonra ha bunlar sivrilmiş pardon derler türkiye büyük devlettir kasımla haini ayırır bulduğunu afetmez...Öyle olanlar muhakkak imha edilecektir
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