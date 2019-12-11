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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

11.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın, (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine,yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Başsavcı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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