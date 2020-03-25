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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bir şahsın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, asılsız haberler ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

25.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutuklunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.Y. isimli kişinin sağlık durumu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek yazılı/görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi’ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan, Ankara, Güncel

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Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

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