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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

27.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan, 3. Sayfa

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