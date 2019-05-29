29.05.2019 12:53
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Pedofiliyi öven Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bugün emniyete teslim oldu.

EMNİYETE TESLİM OLDU

Bu gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

KİTABI SAVUNMUŞTU

Pedofili içerdiği satırlarla sosyal medyada büyük tepki çeken Abdullah Şevki'nın yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alattin Topçu, kitabı savundu.

"KARGA BEYNİNİZ"

Topçu, yaptığı paylaşımda "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullandı. Pedofiliyi savunan bu paylaşımının büyük tepki almasının ardından, yayıncı paylaşımı sildi.

Pedofiliyi öven Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

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Ankara, Başsavcı, Magazin, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (32)
SAÇMA: iktisat okumuş yazar olmuş, eserleride tam eğitime ters, ruhu bozuk adamın.
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ADMİN: ŞU ELİF ŞAFAK DENEN KARYIDA AYNI HALTMIŞ DAHA NİCELERİ HEPSİNİ TEMİZLESİNLER EL ATMIŞKEN
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YUH: tanımadıgımız birisi ünlü diyorsunuz bellü cok ünlüymüş . sabık bence böyle bir kitap yazmak . nasıl bir ficdan ile yazmış bunu en agır ceza ne ise verilsin
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OGUZ: REZALET VE REZİLLİK BU OLSA GEREK
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BRÜTÜS: Bu ne arkadaş. Bunlar toplum değerlerine darbe vurmak için kesin para ile tutuldu. Lütfen oyuna, galeyana gelmeyin. Uyanık olun.
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