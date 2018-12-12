12 Aralık 2018, 09:52
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Ankara'da Sahte Reçete Operasyonu: 10'u Doktor 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırılıp yurt dışına çıkarılarak PKK'ya gönderildiğine dair bilgi alan ekipler, operasyon başlattı. 'Sahte reçete soruşturması' kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

İLAÇLAR, PKK'YA GÖNDERİLİYOR

Pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırılıp yurt dışına satılarak haksız kazanç elde edildiği, devletin bu yolla zarar uğratıldığı ve ilaçların bir kısmının Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkarılarak PKK'ya gönderildiğine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaları derinleştirdi.

İLAÇLARI PARA KARŞILIĞI SATIYORLARDI

Bugüne kadar gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan zanlıların ifadeleri ve ele geçirilen ilaçların karekod bilgileri üzerinden, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 20 kişinin, hasta olmayan kişiler adına aldıkları ilaçları para karşılığında sattıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla şüphelilerinden 18'ini gözaltına aldı.

SAHTE REÇETE SORUŞTURMASI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 2 bin kutu ilaç ele geçirirken, 36 şüpheliyi de gözaltına almıştı. Zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise emniyetten ve savcılık tarafından salıverilmişti.

Ankara,Başsavcı
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52



YORUMLAR (9)
TAM GAZ YOZLAŞMA: her meslekte, her kurumda var böyle sahtekarlar. Güç ve imtiyaz yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır bunu unutmayın.
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BURHAN DURMUŞ: ALLAH ISLAH ETSİN KENDİ KENDİNİ ÇALAN TEK ÜLKE BİZMİYİZ
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CEMAL MARTİN : Ve bu ecz demircan cimere sikayette edecem sahte urun arti miadi gecik urunlerde satmakta halen insanlarimizn saglik diye gttigi eczane bu kime guvencez
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BAŞKAN: sağlıkcı bunu yaparsa vay halimize terör içimizde kardeşim
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BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: ŞU TV LERDE 24 SAAT HER TÜRLÜ SAĞLIKSIZ ÜRÜNLERİ SATANLARI NEDEN KİMSE ENGELLEMİYOR. HELE O REKLAMLARDA OYNAYAN ÜNLÜ DEDİĞİNİZ KİŞİLERİ; TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI, BEDEN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM. TEMENNİM; CAN DERDİNE DÜŞEREK ÇARESİZLİK İÇİNDE HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ DENEYEN İNSANLARIN DURUMUNA DÜŞERSİNİZ EMİ...
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