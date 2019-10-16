Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11'i yakalandı, 3'ü aranıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de örgüt üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü ARANIYOR
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan operasyonda şüphelilerden 11'i yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.