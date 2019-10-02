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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız

AK Parti İstanbul Milletvekili, emekli general Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın intihar ederek yaşamına son verilmesinden sonra ortaya çıkan iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

02.10.2019 18:55

Özbek vatandaşı Nadira Kadirova, bakıcı olarak çalıştığı AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde, 23 Eylül akşamı yaşamını yitirmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayın 'silahla gerçekleştirilmiş bir intihar' olduğunu açıklamıştı.

"ASILSIZ PAYLAŞIMLARA YER VERİLMESİ ÜZERİNE"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nodira Kodirova isimli şahsın ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme yapılmadığı, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin aldırılmadığı gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verilmesi üzerine kamuoyunun doğru ve sağlıklı bildirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"DERHAL OLAY YERİNE İNTİKAL EDİLDİ"

Açıklamada, "23 Eylül/2019 günü saat 21.00 sıralarında Nodira Kodirova isimli şahsın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendisini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal olay yerine intikal edildiği, ölenin bulunduğu odanın kapısının kilitli olması nedeniyle emniyet görevlileri ve 112 ilk yardım ekipleri tarafından kilitli olan oda kapısının kırılmak suretiyle ölene ulaşılarak hastaneye intikal ettirildiğinin tespit edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen Baretta marka 9 mm çaplı silaha, bu silahtan atılan mermi çekirdeğine ve kovanına el konularak kriminal inceleme yaptırıldığı, inceleme sonucunda olay yerinden elde edilen kovan ve deforme mermi çekirdeğinin Baretta marka yarı otomatik tabancadan atıldığının tespit edildiği, ölen şahsa ait olduğu bildirilen cep telefonuna el konularak gerekli incelemenin yaptırıldığı, ölen şahsın geçmişe yönelik arama kayıtlarının temin edildiği ve teknik incelemeye gönderildiği, ölene ait olduğu değerlendirilen intihar notu ile ölen şahsın ajandasına el konularak incelemeye gönderildiği, olay anında ikamette bulunan milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı, ölen şahsın cesedi üzerinde klasik otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığı, Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin yapıldığı, ilk belirlemede ölenin bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 cm üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün tespit edildiği, otopsi esnasında tırnak, anal vajinal frotti, kan ve bütün biyolojik örnekler aldırılarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu, soruşturma esnasında milletvekili Şirin Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ve ayrıca ölen şahsın arkadaşları olduğu bildirilen Ankara ilinde ikamet eden Abdullah ve İstanbul ilinde ikamet eden Leyla ve Nigar isimli şahısların da ifadelerinin alındığı, tanıklardan Hilal'in ifadesinde tanık Leyla ile ölen Nodıra arasında önceden geçen bir kaç hususu belirtmesi üzerine tanık Leyla'dan bu konu ile ilgili de bilgisinin sorulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.

AK Partili Şirin ÜnalAK Partili Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen intihara ilişkin Emniyetten açıklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(20)
CENGİZHAN:ÜLKEDE HERKESE KİM. OLURSA OLSUN MEVKİ MAKAMI NE OLURSA OLSUN ADALET ÖNÜNDE EŞİT OLDUĞU GÜN MEDENİ UYGAR GELİŞMİŞ BİR ÜLKE OLURUZ. BELKİ 1000 YIL SONRA BİN YIL
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CENGİZHAN:BU AÇIKLAMAYI YAPAN BAŞ SAVCILIK KENDİNİZE Bİ SORUN BAKALIM BU İNSANLAR MİLLET NEDEN BİZE ADALETE GÜVENMİYORR ACABAAAA.
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YAMAK:Oda TV de rastgele gözüm ilismisti bu habere.
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AHMET:BAŞKA PARTİNİN BİR MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE BÖYLE BİR OLAY OLMUŞ OLSAYDI YEMİNLE ÇOKTAN HAPSİ BOYLAMIŞTI. İKTİDARDAN SES SEDA YOK. . . . . . .
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GÜNEŞ:Hiç kimse sebepsiz yere kendini öldürmez; adaletin tecellisi için mv''nin bir an önce mvlikten istifa etmesi gerekir.
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KAHTALI:Bizde yedik yabancı uyruklu biri silahla evimde çocuğuma bakacak veya bakıcılık yapacak üstü aranmadan vekilin evine gireck
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MALTALI İLAH RAKOR:CAHİL kardes, mallarin sayisi su an 22 olmus. Sayin seyirciler, her ne kadar cevaplarla kurban sayisi düsürülmeye calisiliyorsa da bu sayinin artmasindan endise edilmektedir. Ne yapalim Allah taksiratlarini affetsin, yapacak birsey yok.
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0 1
KARADENİZ:kadının silah taşıma ruhsatı varmış. yahu yazıyı nerenden okudun birde 16 kişi beğenmiş bunu
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1 0
YAFTALI:Hadi beee, ölen kadinin silahi mi varmis? Vay canina. . . Ama dur yaaaa, aslinda senin 4, 75 astigmatik dereceli bir gözlükle olayi bir daha oku. . . oku ama özetini degil, tamamini. Zira özet okumak daha da bozuyor.
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CAHİL:nerenle okudunya da dınledın haberi 10 kişide begenmiş yorumu. demekkı senınle beraber 11 cahil okumuş
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